Лучший результат месяца продемонстрировала марка MAZ с результатом 66 автобусов.

Объем продаж новых автобусов и микроавтобусов в Украине в октябре, по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, вырос на 10,9% и составил 213 авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Топ-5 автобусов по версии "Укравтопрома"

Лучший результат месяца продемонстрировала марка MAZ с результатом 66 автобусов. В годовом выражении регистрации автомобилей этой марки увеличились на 135,7%.

Второе место в рейтинге у марки ATAMAN от компании "Черкасский автобус" - 135 автомобилей. Октябрьский спрос на новые автобусы этой марки вырос на 32,4%.

Третий показатель у микроавтобуса Citroen - 32 регистрации, что на 45,5% больше результата годичной давности.

На четвертой позиции рейтинга BOGDAN от корпорации "Богдан" с 17 новыми автобусами. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых автомобилей этой марки выросли 5,5 раза.

Также в пятерку лидеров рынка вошел ETALON от корпорации "Эталон". Регистрации автобусов этой марки в октябре в Украине составили 15 машин, что на 40% меньше, чем год назад.

Что этому предшествовало

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в октябре, по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, вырос на 10,5% и составил 1250 авто.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в октябре текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 8,4 тысячи единиц.

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Автор: Павел Степанец