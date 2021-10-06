Отмечается, что в Украине лишь 5% автовладельцев отдают свои старые машины на утилизацию.

В Украине хотят вернуть сбор за утилизацию подержанных автомобилей.

С такой инициативой выступил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, говорится на сайте ведомства.

Таким образом ДЭС собирается бороться с негативным воздействием автотранспорта на окружающую среду.

"Попадая на свалки, подержанные автомобили вызывают загрязнение почвы свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. В Украине лишь 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. В течение 2020 года утилизировано лишь 13 тысяч авто. Остальные загрязняют окружающую среду на свалках", - говорит Малеванный.

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По его словам, утилизационный бизнес в Украине не является высокодоходным из-за того, что:

в стране нет разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания использованных автомобилей;

за эту услугу еще и необходимо доплачивать.

Малеванный предложил перенять опыт ЕС, отдельно:

финансовое стимулирование при покупке новой машины после надлежащей утилизации старой;

взыскание утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

высокие штрафы за нарушение норм утилизации отработанного "железного коня";

введение ответственности для автопроизводителей по дальнейшему обезвреживанию отработанного товара.

Также он напомнил о принятии в первом чтении законопроекта №2207-1д, который приблизит украинскую нормативную базу обращения с отходами до европейской. В частности, для автопроизводителей вводится расширенная ответственность за авто и шины.

Напомним, с сентября 2013 до апреля 2014 года в Украине уже был утилизационный сбор. Тогда налогом облагались автомобили, которые ввозились в страну. Сбор закладывался в цену машины для покупателя. Налог составлял до 60 тыс. грн для легковых автомобилей в зависимости от новизны и объема двигателя, а также до 29,4 тыс. грн в зависимости от новизны и массы.

Впрочем, механизм не просуществовал и года. Против него выступила Всемирная торговая организация (ВТО), а также неоднократно собирались митинги под Радой. В результате чего его отменили.

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Автор: Виктория Гордиенко