Также глава Мининфраструктуры сообщил о создании Дунайского морского кластера, призванного облегчить работу портов в условиях войны.

Для сбалансирования довоенных объемов экспорта и увеличения транспортного потенциала железнодорожного сообщения в течение года будут созданы новые железнодорожные терминалы на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам заседания Комитета Европарламента по транспорту и туризму (TRAN).

По словам Кубракова, сейчас украинская сторона и международные партнеры сосредоточены на предотвращении мирового продовольственного кризиса и поддержке украинского экспорта путем увеличения пропускной способности разными транспортными путями, в частности железной дорогой.

"Для сбалансирования довоенных объемов экспорта нами уже планируется в ближайший год создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Ожидаем, что в сотрудничестве с европейскими партнерами увеличим перевозку грузов по железной дороге хотя бы на 50% от довоенного уровня. Это особенно важно, учитывая зависимость мировых рынков от украинского агроэкспорта", – отметил он.

Тем временем на автомобильные пути приходится значительный объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Это стало возможным благодаря ряду решений, принятых вместе с международными партнерами.

"В первую очередь, благодарим Молдову и Румынию за безразрешительный проезд автомобильным транспортом, как в двустороннем сообщении, так и для транзита по территории Румынии. Сейчас нашу инициативу уже поддержали 12 стран ЕС и отменили двусторонние и транзитные разрешения для украинских перевозчиков", – подчеркнул Кубраков.

Также глава Мининфраструктуры сообщил о создании Дунайского морского кластера, призванного облегчить работу портов в условиях войны.

"В Черном и Азовском морях уже создан Дунайский морской кластер, включающий порты, расположенные в Дунайском регионе. Однако его мощности не могут компенсировать заблокированные Черноморские порты, поэтому мы обращаемся за поддержкой наших коллег. Спасибо европейским партнерам за помощь в процессе налаживания логистики и готовность и дальше работать вместе над восстановлением страны", – поблагодарил министр.

Напомним, ранее Александр Кубраков обсудил с поверенной в делах США Кристиной Квин возобновление логистических путей для Украины.