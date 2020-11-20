Американский регулирующий орган в области автомобильной безопасности запустил официальную процедуру, которая может привести к принятию новых стандартов безопасности для беспилотных транспортных средств.
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Как сообщает Reuters, американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) заявило, что выпускает предварительное уведомление о предлагаемом законотворчестве. Это позволит общественности внести свои предложения по поводу того, как обеспечить в будущем безопасное применение беспилотных авто.
Над разработкой таких автомобилей сейчас работает ряд американских компаний - General Motors Co, Alphabet, Tesla и прочие.
Инициированная NHTSA процедура может привести к появлению новых правил и руководящих документов по стандартам применения автоматизированных систем вождения. Тем не менее, на утверждение каких-либо финальных правил, вероятно, потребуются годы.
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