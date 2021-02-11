Крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

С 7 утра в Киеве действует временное ограничение на въезд для крупногабаритного транспорта.

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Как сообщили в КГГА это связано с непогодой. Ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Кроме того, на 8 въездах в Киев развернуты пункты обогрева для водителей.

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Автор: УНИАН