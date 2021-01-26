В Департаменте транспортной инфраструктуры заверили, что "о повышении тарифа сейчас речь не идет".

Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.

Читайте такжеВ Киеве снова отложили полный переход на е-билетОб этом в комментарии УНИАН сказала заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, отвечая на просьбу прокомментировать распространенную некоторыми СМИ информацию о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте Киева в ближайшее время.

"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте в настоящее время не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался. ... Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то в настоящее время вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет", - отметила Голосинская.

Что этому предшествовало

13 июля 2020 года мэр столицы Виталий Кличко заявил, что столичная власть не планирует повышать стоимость проезда в городском электротранспорте из-за повышения стоимости электроэнергии с 1 августа.

"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", - сказал Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая