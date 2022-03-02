В Ривненской области временно не будут курсировать два поезда.

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании движения некоторых пригородных поездов в Ривненской и Львовской областях.

Как отмечается в сообщении пресс-службы УЗ, со 2 марта по техническим причинам временно не будет курсировать пригородный поезд №6335/6336 сообщением Здолбунов - Удрицк.

Начиная с 3 марта, временно не будет курсировать пригородный поезд №6341/6342 сообщением Сарны - Здолбунов.

Кроме того, изменено расписание движения пригородного поезда №6027 сообщением Львов - Сянки: со 2 марта поезд будет отправляться из Львова в 21:08 (вместо 20:47) и прибывать на конечную станцию в 02:06.

Напомним, 2 марта стало известно, что "Укрзализныця" назначает дополнительные эвакуационные поезда из Житомира из-за сложной ситуации в городе. Также "УЗ" назначила дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Киева.

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