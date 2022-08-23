Модернизированные электропоезда будут курсировать по маршруту Киев — Ривне — Луцк и Киев — Белая Церковь.

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запустил два модернизированных пассажирских электропоезда.

Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

На маршруте Киев — Ривне — Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев — Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, который был обновлен в рамках проекта Kyiv City Express. Эти поезда были модернизированы на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Отмечается, что поезд Skoda на маршруте Киев — Ровно — Луцк состоит из 6 двухэтажных вагонов и имеет 636 мест. Поезд является инклюзивным и предусматривает удобную перевозку пассажиров с детьми и велосипедистов. Он может перевозить около 40 тыс. пассажиров в месяц.

Кроме того, другой модернизированный поезд из Киева в Белую Церковь будет курсировать на наиболее загруженном направлении Киевщины — Фастовском. Сейчас заполненность составляет 80% в 25 парах поездов на этом направлении, в то время как, средний возраст вагонов 30 лет.

Этот модернизированный поезд является инклюзивным и предусматривает удобную перевозку пассажиров с детьми и велосипедистов.

"Его запуск улучшит качество пригородных перевозок для более 20 тыс. украинцев, которые ежедневно путешествуют по Фастовскому направлению", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" возвращает ко Дню Независимости, 24 августа, поезд "Интерсити +" №745/746 Киев-Славск.

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