В "Укравтодоре" опровергли тезисы из расследования Bihus.info и указали на манипуляции

В «Укравтодоре» заявили, что не завышают цены на асфальтобетон и вообще не влияют на его закупочную стоимость, таким образом, подчеркнули в госагентстве, обвинения журналистов Bihus.info, высказанные в опубликованном ранее расследовании - безосновательны и манипулятивны.

Об этом сказано в комментарии «Укравтодора» относительно ценообразования на дорожные материалы, который опубликован на Facebook-странице компании.

Чтобы продемонстрировать манипулятивность суждений журналистов, в компании пошагово расписали процесс формирования цены закупки асфальтобетона службами автомобильных дорог в регионах. Первым шагом является формирование инвесторской документации, в рамках которой служба определяет максимально допустимую цену строительства или ремонта дороги.

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На втором этапе инвестдокументацию проверяет независимая экспертиза, которую проводит не связанная с «Укравтодором» организация. С 2020 года экспертиза является обязательной для всех закупок Укравтодора. «Экспертиза может изменить цену на меньшую - например, показав, где и как можно сэкономить. Часто, чтобы доказать эффективность своей работы, экспертные организации несколько срезают цену», - говорится в комментарии.

Далее происходит объявление тендера, на котором формируется ожидаемая стоимость закупки. При этом по каждому тендеру готовится справка о том, как цены соотносятся с рыночной стоимостью материалов. «Если цена на асфальтобетон в документации выше, чем рыночная, Укравтодор просит Службу прояснить эту ситуацию и, при отсутствии адекватных аргументов, изменить цену. … на этом этапе влияние на цену асфальтобетона со стороны служб заканчиваются» - сказано в материале.

«Откуда журналисты-расследователи взяли свои сенсационные цифры? С подписанных контрактов с подрядчиками. И именно на этом этапе команда Bihus.Info показала свою непрофессиональность и склонность к откровенным манипуляциям», - говорится в комментарии. По словам его авторов, манипуляция состоит в том, что в конечной цене, на которую и ориентируется служба автодорог при закупке, структура себестоимости могла быть переформатирована. Журналисты просто взяли цены на асфальтобетонные смеси по контрактам. Не считая того, что перед этим по рыночной цене асфальтобетона уже была сформирована стоимость закупки. И как бы здесь не хотелось манипулировать, но если подрядчик хочет указать большую сумму стоимости асфальтобетонной смеси - пожалуйста. Для государства главное результат и стоимость закупки в целом. А ключ проблемы - в устаревшей системе ценообразования», - говорится в посте на странице «Укравтодора».

При этом, по словам авторов, цифры, о которых рассказывает Bihus.Info, вообще не касаются компетенции Укравтодора.

«Укравтодор видит своим долгом обеспечить жесткий контроль цен на этапе подготовки документации и объявления тендера. Именно на этом этапе вся ответственность за ценовую политику лежит на заказчике работ (службах, а не «Укравтодоре»). После победы на тендере, мы ожидаем от подрядчика, он предоставит качественные услуги, в полном объеме, в установленные сроки и на общую сумму контракта. Опираясь на международный опыт, и опыт реализации проектов МФО, нас должен интересовать конечный результат - сдана в эксплуатацию автомобильная дорога, которая была закуплена на конкурентных торгах по лучшей цене. Все упреки - не только безосновательны, но и демонстрируют откровенное некомпетентность в выбранной ими теме», - подытожили в госагентстве.

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