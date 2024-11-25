На днях появилась информация, что "Укрзализныця" предлагает повысить тарифы на грузовые перевозки на 26%.

Государственный монополист "Укрзализныця" в течение девяти месяцев этого года демонстрирует хорошие финансовые результаты, поэтому сейчас у компании отсутствуют причины для повышения тарифов на грузовые перевозки. Об этом рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу УЗ по повышению тарифов, информация о которой появилась на днях.

"Если мы посмотрим финансовую отчетность, которая была недавно обнародована, то по трем кварталам компания продемонстрировала большую чистую прибыль. Кроме того, компания демонстрирует рост грузопотока, и это фиксируется в том числе в течение последнего периода", - говорит Вовк.

Учитывая, что сейчас большинство украинских предприятий переживает кризис из-за военных действий и ситуации на мировых рынках, УЗ стоит удержать тарифы на текущем уровне, чтобы дать возможность развиваться украинской экономике, убежден эксперт.

Видео дня

"Я не вижу каких-то оснований для того, чтобы поднимать вопрос о повышении тарифов. Тем более в ситуации, когда главные отрасли, которые являются клиентами "Укрзализныци", сегодня в очень сложном состоянии - как из-за рисков военного периода, так и очень неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Поэтому я думаю, что этот вопрос сейчас точно не ко времени", - говорит Вовк.

Напомним, на днях появилась информация, что "Укрзализныця" предлагает повысить тарифы на грузовые перевозки на 26%. Таким образом, только во время войны повышение тарифов достигнет 100%.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.