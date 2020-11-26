Причиной для отзыва автомобилей стала проблема с клеем, которая может привести к отслоению обшивки крыши при движении на больших скоростях.

В рамках двух программ бесплатного гарантийного обслуживания Tesla отзовет более 9,5 тыс. электромобилей Model X и Model Y в США из-за мелких производственных дефектов.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Как пишет издание, добровольному отзыву подлежат 9 136 старших кроссоверов Model X 2016 года выпуска и 401 младший кроссовер Model Y 2020 года выпуска.

Жалобы на проблемы, послужившие причинами отзыва, поступили в Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA), и теперь Tesla отзывает машины для проверки и исправления недостатков.

Распоряжение об отзыве коснется кроссоверов Model X, изготовленных в период с 17 сентября 2015 года по 31 июля 2016 года.

Причиной для отзыва автомобилей стала проблема с клеем, которая может привести к отслоению обшивки крыши при движении на больших скоростях.

Предыдущие проблемы

21 октября 2020 года компания Tesla и Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) подтвердили, что некоторые автомобили Model Y были отозваны из-за неисправности стоп-сигнала автоприцепа.

26 октября 2020 года стало известно о том, что Tesla отзовет десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески. Речь шла о 50 тысячах автомобилей моделей Model S и Model X, которые были произведены в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года и поставлены в Китай.

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Автор: УНИАН