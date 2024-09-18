Инициатива Укрзализныци "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки не имеет никакой логики, потому что перевозка тонны зерна для УЗ обходится дороже, чем тонны руды. Соответственно, и тариф на эти перевозки должен быть разным. Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков.
"Перевозка руды - это перевозка прямым маршрутным поездом из пункта А в пункт Б, то есть с комбината в порт. При этом ГОК сам формирует маршрутный поезд, а УЗ остается лишь предоставить большой магистральный локомотив и собственную инфраструктуру - пути. А перевозка зерна - значительно более дорогая операция для УЗ: состав нужно собирать небольшими локомотивами по несколько вагонов с разных элеваторов на разных железнодорожных станциях, перед тем как везти в порт. То есть, расходы "Укрзализныци" на доставку сопоставимого объема зерна значительно больше, чем руды", - говорит Рыженков.
Он также отметил, что во время войны грузовые тарифы УЗ выросли для металлургов более чем вдвое. Сейчас логистика занимает 40% себестоимости продукции, поэтому очередное повышение железнодорожного тарифа снизит ее конкурентоспособность.
"Нужна полноценная реформа "Укрзализныци", то есть разделение ее на несколько независимых компаний - инфраструктурную, тяговую, пассажирскую. Каждая из этих компаний должна устанавливать собственные прозрачные тарифы на свои услуги. Также должен быть создан независимый регулятор, как на энергетическом рынке. Чтобы этот регулятор был арбитром между бизнесом и УЗ в части тарифов на монопольные услуги. Потому что сейчас есть железнодорожный монополист, который может предлагать любые тарифы, и никто не может проверить, насколько они обоснованы", - резюмировал Рыженков.
Как известно, Укрзализныця за январь-август 2024 года перевезла на экспорт 57 млн 740 тыс. т грузов - это на 65,8% больше, чем за такой же период прошлого года. Это позволило компании получить за полгода прибыль в размере более 3 миллиардов гривень.
В то же время, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что на конец года компания ожидает убытки, и инициировал очередное повышение грузовых тарифов. В ЕВА заявили, что УЗ должна сосредоточиться на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период, и воздержаться от увеличения тарифов.