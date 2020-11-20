По словам Березовского, Украина никогда не стояла перед выбором – дороги или медицина.

Проект «Велике будівництво» полностью себя оправдал, а его критика со стороны экс-министра финансов Игоря Уманского строится на фейках и манипуляциях.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) Николай Березовский.

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По его словам, Украина никогда не стояла перед выбором – дороги или медицина.

«Ни разу со стороны руководства Минздрава не звучало заявлений, якобы им не хватает средств на борьбу с эпидемией. Нас всех уверяли, что «ковидная» программа профинансирована полностью. В «ковидном» фонде по-прежнему два десятка миллиардов гривен. Дорожники, кстати, как могут, помогают там, где чиновники недоработали - крупнейшие дорожные компании, члены НАДУ, закупили и безвозмездно поставили в больницы оборудования на десятки миллионов гривен», - отметил Березовский.

По словам президента НАДУ, «Укравтодор» полностью справился с анонсированными весной планами.

«Планировалось, что 2 тысячи километров сделают местные власти, а 4 тысячи «Укравтодор». И Александр Кубраков, отдадим должное его энергии, энтузиазму и целеустремленности, задачу Президента выполнил. По ряду объектов подвели зарубежные подрядчики. Надеемся, что в следующем сезоне руководство «Укравтодора» сделает выводы – и мы прекратим доверять реализацию больших и важных контрактов компаниям, которые не работали в Украине, не имеют здесь ни материально-технической базы, ни специалистов», - считает глава дорожной ассоциации.

Березовский уверяет, что заявления Игоря Уманского о завышенных ценах опровергаются фактами. За один и тот же объем выполненной работы «Укравтодор» в среднем платит подрядчикам на 20% меньше, чем ЕБРР или Мировой Банк, которые также финансируют часть проектов в Украине.

«У кого-то есть сомнения в том, что ЕБРР и Мировой банк очень тщательно и объективно проверяют, не завышает ли подрядчик стоимость работ и материалов? Нас пытаются убедить в том, что «раньше» ремонт километра дороги в среднем обходился дешевле. Опять манипулирование. Сегодня выполняются работы с полным усилением конструктива (заменой основания), оснащением дороги в соответствии со всеми современным требованиям безопасности. Фактически делается капитальный ремонт, а не косметическая замена слоев асфальтобетона, как в прежние годы», - сообщил Березовский.

По мнению главы НАДУ, на украинском рынке работает намного больше компаний, чем в европейских странах.

«Есть и крупные компании, а как без них? Как построить такой грандиозный объект, как новая трасса Н-31 Днепр-Решетиловка силами маленьких компаний? Там только на одном участке работает более 300 единиц разной техники», - отмечает Березовский.

В НАДУ уверены, что проект «Велике будівництво» дал позитивные результаты. Украина впервые не отдает, а возвращает из-за рубежа своих специалистов, возрождается профильное образование. Благодаря дорожному строительству в этом году значительно выросли объемы у химической промышленности, транспортников, машиностроителей, металлургов. До 50% инвестиций в инфраструктуру возвращаются в бюджет в виде различных налогов и сборов.

«Впервые стране удалось реализовать настолько масштабную программу дорожного строительства. И именно этот факт сегодня у многих вызывает зависть и неприкрытую злобу», - резюмировал Березовский.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский 12 ноября написал заявление на увольнение с должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, экс-министр финансов Игорь Уманский недавно заявил об уходе с должности внештатного советника главы ОП, так как не согласен с введением карантина выходного дня. Он также раскритиковал программу «Большого строительства», которая, по его мнению, не создает точек экономического роста.

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Автор: УНИАН