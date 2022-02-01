Стоимость сжиженного газа в сети группы "Приват" в среднем снизилась на 7–10 копеек - до 18,09–18,13 грн за литр.

Средняя стоимость сжиженного газа с 31 января по 1 февраля в сетях АЗС Украины снизилась на 10-30 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Так, стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем снизилась на 7–10 копеек, до 18,09–18,13 грн за литр.

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На АЗС Chipo и Mango стоимость автогаза снизилась на 13 и 29 копеек, до 18,46 грн и 18,31 грн за литр соответственно.

Автогаз на станциях ZOG, "БРСМ-Нафта", "Кворум" и др. подешевел на 3–10 копеек за литр.

В группе "А-95" объяснили, что динамика розничных цен обусловлена падением оптовых цен.

Цена на автогаз:

В ноябре 2021 года средняя розничная цена автогаза приблизилась к рекордным 19 гривням за литр.

Эксперты прогнозировали, что цена автогаза взлетит до 30 гривень за литр.