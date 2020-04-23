Стало известно, когда начнут асфальтировать Подольско-Воскресенский мост в Киеве

Автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом планируют открыть до конца этого года.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста в столице начнется в мае.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые съезды на Верхний и Нижний Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал. Специалисты собирают металлоконструкции, которые затем с помощью домкратов поставят на опоры. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды», - сообщил Кличко.

По его словам, также продолжается строительство насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Там уже бетонируют и установлен прогон моста со стороны жилого массива Троещина.

«В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. А в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост «встанет» на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. И начать строительство новой ветки метро», - подчеркнул мэр.