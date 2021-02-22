Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог украинцам в 2021 году.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
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Отметим, что размер налога составляет 25 тысяч грн. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые отвечают следующим требованиям:
стоимость составляет от 375 минималок (2,2 млн грн)
возраст не превышает 5 лет.
В случае неуплаты налога в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней — плюс 10% к штрафу, после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.
Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.
Налог на роскошь
Налог на дорогие автомобили был введен в Украине в 2015 году.
Налогоплательщики в январе-ноябре 2017 года уплатили в местные бюджеты 226,2 млн грн транспортного налога на "роскошные авто".
В 2021 году Кабмин намерен реформировать транспортный налог.
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