Автомобилистам стоит знать: как Кабмин собрался "реформировать" транспортный налог

В 2021 году владельцев авто ждет новшество – "реформированный" налог на "железного друга". Соответствующий законопроект подан Кабмином в Раду. УНИАН разбирался, что изменится в правилах транспортного сбора.

В следующем году владельцев автомобилей ждет очередное ноу-хау - сбор транспортного налога будет рассчитываться по обновленной формуле. В разряд машин класса «роскошь» попадут «бизнес-авто».

Соответствующий проект закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов относительно «обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений», внесен в Раду правительством и ждет своего рассмотрения. Он, скорее всего, будет принят, так как подан в пакете с проектом бюджета на 2021 год.

А год будет для Украины тяжелым. По крайней мере, такой вывод напрашивается из росписи основной казны в ее первом варианте. Второй вариант, после доработки, пока еще не был вынесен на публику.

«Дефицит бюджета огромный – 6% ВВП. Что касается источников его покрытия, то в проекте закона предусмотрено, что мы должны занять в 2021 году, а это не только покрытие дефицита, но и обслуживание долга, «тела» кредита, более 700 миллиардов», - рассказал в интервью УНИАН глава парламентского профильного комитета Даниил Гетманцев.

Цифры пугающие, но не без аргументации. По данным Минфина, совокупный государственный долг нашей страны только в сентябре текущего года, хоть и сократился на 2,6%, составил 82,89 млрд долларов, он вырос на 0,32% в гривне - до 2,345 трлн гривен (!).

Видимо, с учетом будущих тяжелых времен, в чем не последнюю роль сыграл коронакризис, Кабмин и решился наращивать «фискализацию». Проще говоря, усиливать налоговое давление. И авто не остались в стороне.

«Уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом налогообложения транспортным налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года», - говорится в законопроекте Кабмина.

Что это означает?

На сегодня, согласно введенному в 2016 году, так называемому налогу на роскошь, объектом налогообложения являются легковые автомобили, но не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в текущем году - 4723 гривни). То есть, чуть больше 1,7 миллиона гривен, или почти 58 тысяч евро. Ставка налога – 25 тысяч гривен в год на протяжении пяти лет от срока производства авто. Сам механизм определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей устанавливается согласно постановлению Кабмина. Исчисляет сумму налога контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика.

На сайте Минэкономики в разделе «Перечень транспортных средств, подлежащих налогообложению» ежегодно публикуется реестр роскошь-авто. А с помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать транспортный налог.

Теперь же предлагается снизить планку налогообложения. При этом, со следующего года «минималка» вырастет до 6,5 тысячи гривен. Но стоимость «супер-машин» будет все равно меньше, чем сейчас.

Минфин, по сути, хочет вернуть минимальную стоимость дорогих авто, с которых нужно платить транспортный налог. Пусть, дескать, состоятельные украинцы пополнят трещащий по швам бюджет. Причем, деньги пойдут местным громадам, ведь сбор направляется именно туда. Куда он потом девается – никто по сей день не знает. А вот в разряд «ожиревшего» попадет бизнес, без которого ни одна страна жить не может - средний класс.

Кстати, в Европе, с учетом международных обязательств не засорять экологию, поощряется покупка нового авто марки Евро-6. У нас же этот стандарт перенесен на 2025 год. И, с большой вероятностью, перенесется снова. Принимаются исключительно законы, которые дают добро завозу в страну бывших в употреблении машин марки Евро-3. То есть, европейского мусора. Только за последние пять лет ввоз таких машин в Украину вырос в 8 раз. При этом более 95% всего автопарка Украины импортируется.

Кнут есть, а где же пряник?

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что в налоговых нововведениях просматривается только одна цель – хоть как-то закрыть дыры в бюджете. При этом количество авто, с которых придется платить транспортный налог, увеличится в разы. И будут это не только роскошные машины, но и «средний класс+».

«Все приведет к тому, что предлагаемое налоговое давление отвернет украинцев от покупки новых автомобилей. Транспортный хлам станет традицией нашей страны», - отметил эксперт.

По мнению управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, скорее всего, при разработке изменений в налоговые правила правительство было очень обеспокоено тем, что, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2021 году, уменьшится количество автомобилей, подлежащих налогообложению. Вот и решило это исправить.

«Поэтому правительственным законопроектом предусматривается снизить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом обложения транспортным налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Поскольку с 1 января размер минимальной заработной платы составит 6 тысяч гривен, соответственно, транспортным налогом, в случае принятия такого проекта закона, будут облагаться авто, стоимость которых стартует от 1,2 млн гривен. До такого нововведения порог начинался бы с 2,25 млн гривен. Возьмем для примера авто Toyota Camry, которое представлено несколькими линейками. Camry Premium выпуска 2020 года уже будет превышать такой порог, как и, к примеру, Volkswagen Touareg. Можно сравнить цену любого авто с новым порогом и посмотреть, какие модели его превышают. Но точно понятно: с нововведениями количество авто, приобретение которых законодатели относят к облагаемым налогом транспортным операциям, значительно увеличится», - отметил эксперт.

Адвокат АО «Мисечко и Партнеры» Татьяна Быбка также обращает внимание на привязку транспортного сбора к минимальной зарплате. «Среднерыночная стоимость легковых автомобилей под транспортный сбор в следующем году будет составлять 1,2 млн гривен. Таким образом, уменьшение порога приведет к расширению перечня легковых автомобилей, которые будут облагаться налогом. В данном случае речь идет не о количестве авто, а об их классе, ведь транспортный налог при таких нововведениях будет распространяться на авто среднего класса. В то же время, не стоит забывать, что стоимость авто рассчитывается, исходя из марки, модели, года выпуска, объема двигателя, типа топлива. По методике, утвержденной Кабинетом министров. А также объектом налогообложения могут быть только авто, год выпуска которых составляет не более пяти лет. Но, несмотря на все расчеты и ограничения, фактически создаются условия для изменения самой сути транспортного налога, ранее он позиционировался как «налог на роскошь». Являются ли такие предложения законными - вопрос риторический», - подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, важно отметить:

Минимальная заработная плата, согласно проекту закона о госбюджете на 2021 год, принятому в первом чтении 5 ноября, будет увеличиваться дважды. С 1 января до 6 тысяч гривен, а с 1 июля – до 6500 гривен. Но для расчета суммы транспортного налога будет браться только «минималка», установленная ​​на 1 января, то есть, - 6 тысяч гривен.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о госбюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок - до 1 декабря, но и вообще до конца текущего года. То есть, отложены могут быть и изменения в Налоговый кодекс, которые принимаются параллельно с росписью казны государства. Но это – только предположения. Время может внести свои коррективы.

Нана Черная

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