На Одесчине из-за непогоды образовался 4-километровый затор из фур

На автодороге Киев - Одесса в "пробке" стоят около ста грузовиков.

В Одесской области из-за непогоды на трассе образовался 4-километровый затор из фур. Читайте такжеСтихия не утихает: из-за мощных снегопадов в четырех областях Украины перекрыли трассы (видео)Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, массовое скопление крупногабаритного автотранспорта произошло возле села Петроверовка Ширяевского района. "На автодороге М-05 Киев - Одесса из-за заносов и гололедицы образовался затор из примерно 100 крупногабаритных транспортных средств, протяженностью около 4 километров", - сказано в сообщении. Для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечено 8 единиц техники Службы автомобильных дорог. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции. Что этому предшествовало 27 января в Одессу из-за непогоды временно запретили въезд большегрузных автомобилей. Из-за упавших деревьев в городе обрываются электрические сети, повреждены автомобили. Власти просят горожан без особой нужды не выходить на улицы и не выезжать на личном автотранспорте.

В Одесской области обесточены десятки населенных пунктов, перекрыты трассы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Лариса Козовая

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