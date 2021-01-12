В 2020 году в Украине произошло более 168 тыс. 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 тыс. 541 человек.
Читайте такжеУкраинцы пересели на подержанные авто: топ-3 популярных марокОб этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
«В 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погибло 3 тыс. 541 человек и 31 тыс. 974 получили травмы», - отметил он.
По словам Билошицкого, основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными были: превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов и несоблюдение дистанции.
В полиции констатировали, что произошло 7 тыс. 641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1 тис. 198 человек и 6 тыс. 959 - травмированы.
Также в Украине произошло 4 тыс. 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 тыс. 957 - травмированы.
Вам может быть интересно
- В Одесской области в ДТП погибла пенсионерка, двое детей госпитализированы (фото)
- В Киеве эвакуатор пытался увезти машину с ребенком в салоне (видео)
- Остановилось сердце: в Киеве таксист умер за рулем авто (фото)
- Маски - у водителя: для пассажиров транспорта в Харькове готовят необычную новацию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram