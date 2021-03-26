Теперь можно перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров наземного транспорта - суммарно половину от общей вместимости.

С сегодняшнего дня, 26 марта 2021 года, общественный транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров.

Такое решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Теперь можно перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров наземного транспорта - суммарно половину от общей вместимости.

Эту же информацию подтвердили в КП "Киевпастранс".

"Наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Имеющиеся лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости", - отметили в "Киевпастранс".

Вместе с тем, карантин в транспорте остается, хотя и становится менее строгим.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

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Авторы: Юрий Годован, Елена Коваленко