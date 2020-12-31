Национальный перевозчик может лишиться денег на ремонт подвижного состава и полотна, считает блогер.

Реформы экс-главы Грузинских железных дорог Ираклия Эзгубая, привлеченного к управлению грузовыми перевозками «Укрзализныци», могут уничтожить систему грузоперевозок Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер, общественный деятель Кирилл Сазонов.

«Итогом нескольких месяцев работы грузинского реформатора стал документ, закрепляющий демпинг цен на рынке перевозок и разоряющий ж/д инфраструктуру Украины вместо ее реформы и укрепления», - пишет он.Читайте такжеБолее 5 тысяч украинцев встретят 2021 год в поездах УЗ

Созонов пишет, что Эзгубай предлагает временно - на год-два - снизить стоимость перевозок до минимума, выбить с рынка всю конкуренцию, а потом в качестве единственного игрока "выжимать из отправителей всё".

Важный нюанс состоит в том, что грузоотправители не планируют увеличивать объемы перевозок, таким образом государство не получит никакого положительного эффекта, а просто начнет их дотировать.

«Госмонополист, чтобы удержать монополию, демпингует, по факту продавая свои услуги дешевле, чем их себестоимость эксплуатации для самого перевозчика, «Укрзализныци». Это значит, что ремонтировать вагоны и рельсы будет просто не за что. Таким образом уничтожается вся железнодорожная инфраструктура, в том числе и пассажирские перевозки, которые дотируются за счёт прибыли от грузоперевозок, ведь УЗ работает в убыток», - делает вывод эксперт.

Также Сазонов отмечает, что назначение Эзгубая может быть связано с укреплением на украинской орбите Михеила Саакашвили, работая в команде которого, нынешний глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак и познакомился с Эзгубаем.

Напомним, Владимир Жмак был назначен председателем правления АО "Укрзализныця" в конце августа 2020 года, до того он занимал должность члена набсовета аэропорта «Борисполь». В 2015-2016 годах Жмак был первым зампредседателя Одесской ОГА, которую в то время возглавлял Михеил Саакашвили.

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Автор: УНИАН