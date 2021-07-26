Одним из законов предусмотрено освобождение от уплаты НДС до 1 января 2026 года операций по ввозу электрокаров и авто на газе.

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал законы по стимулированию развития электрического транспорта в Украине.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

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Так, спикер подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине" (№3476). Документ имеет целью стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств и комплектующих изделий к ним. Со своей стороны, это позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.

Согласно закону, временно, до 1 января 2031 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства электромобилей.

Законом также временно, до 1 января 2026 года, освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины новых транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Разумков также подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине" (№ 3477).

Согласно документу, до 1 января 2031 года товары, ввозимые на таможенную территорию Украины предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной, если они ввозятся предприятиями для собственного производства.

Указанные законодательные инициативы направлены на подпись президенту Украины.

Электротранспорт в Украине: что необходимо знать

14 июля 2021 года Министерство инфраструктуры сообщило, что в Украине могут ввести запрет на ввоз и регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Документ был разработан для стимулирования украинцев к переходу на электромобили.

Законы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта парламент принял 15 июля. Они вступают в силу с 1 января 2022 года.

В апреле "Укравтодор" и Европейский банк реконструкции и развития начали проект по развитию инфраструктуры для электротранспорта.

22 июля 2021 года появилась информация о том, что в Украине может появиться завод по производству электрокаров.

Автор: Виктория Токарева