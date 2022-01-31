Депутаты заявили о проблемах с загрязнениями территорий железной дороги, а также незаконной вырубке лесов и добыче гранита.

Беспредел и кумовство в "Укрзализныци" привели к колоссальным загрязнениям территорий железной дороги, а также незаконной вырубке лесов и добыче гранита. Об этом говорится в обращении межфракционного депутатского объединения "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Так, в документе приводятся факты необоснованных назначений на руководящие должности Правлением "Укрзализныци" некомпетентных лиц, в частности – Василия Крылюка, возглавлявшего Управление экологического менеджмента "Укрзализныци" в период с 2017-2021 года, а с нового года назначенного председателем Департамента безопасности "Укрзализныци" (ЦЕТБ).

В обращении депутатов отмечается, что у "Укрзализныци" существует огромная проблема с очистными сооружениями. За время работы Крилюка его подразделение не уделяло этому никакого внимания, а информация умалчивалась. Сброс превышает нормы в 30-50 раз и в случае проведения проверки Госэкоинспекцией возможно наложение штрафа на "Укрзализницю" в размере от 250 до 300 млн грн. Реконструкция инфраструктуры должна быть проведена срочно. При этом, как отмечается в документе, главный инженер, ранее выступавший с такой инициативой, был уволен. А Крылюк назначен директором ЦЭТБ. Выдвинул его на эту должность член правления Григорий Бойко, у которого в ведении находится локомотивное хозяйство.

И здесь становится очевидной круговая порука в "Укрзализныце". Ведь раскрывается новая масштабная проблема – колоссальные потери горюче-смазочных материалов из-за неудовлетворительного состояния локомотивов железной дороги.

"Известно, что основной причиной системного загрязнения территорий АО "Укрзализныця" нефтепродуктами является техническое состояние локомотивов, что приводит к утечке масел в процессе их эксплантации. Ущерб в результате этого наносится не только государству, но и АО "Укрзализныця" вследствие потери этих горюче-смазочных материалов из-за их утечки. Такие потери составляют миллионы гривен", – говорится в депутатском обращении.

В документе говорится, что модернизация локомотивного парка и хозяйства не проводится. Тепловозы ремонтируются на заводах "Укрзализныци", где преуспевает коррупция и "откаты".

Проверки установили нефтезагрязнение в локомотивных депо общей площадью около 90 тыс. м2, в то время, когда Департамент Крылюка отчитывался о 6 тыс. м2.

Также депутатам стали известны факты давления и попытки увольнения Крылюком работников "Укразлизныци", которые могли препятствовать ему скрывать свою незаконную деятельность.

В то же время на должность заместителя Крылюка была назначена Виктория Везель, не имеющая опыта управления на руководящих должностях, профильного образования и продолжительного трудового стажа в УЗ. Но ее зять Михаил Титарчук занимает должность заместителя председателя Государственной налоговой службы и, по информации, именно он о лоббировал назначения Крылюка и Везель на их должности.

В документах отмечается, что, работая на указанных должностях в "Укрзализныце", Крилюк параллельно возглавляет предприятие "Агентство сертификации, экологической экспертизы и нотификации" ("АССЕН"), которое предоставляет услуги в сфере экологии и сертификации. А это, считают депутаты, очевидный конфликт интересов. Ведь, например, именно Крилюк в 2020 году инициировал выделение из бюджета "Укрзализныци" 66,4 млн. грн. на экологический аудит и 31 млн. грн. на получение сертификатов ГСТУ. И такие услуги оказывает компания, где Крилюк занимает должность директора. Также депутатам стало известно, что документы "Укрзализныци", составляющие коммерческую тайну, Крилюк держит на собственной электронной почте, принадлежащей его компании: "Информация, которая является служебной, хранится, пересылается и находится в распоряжении коммерческой структуры ООО "АССЕН", принадлежащей Крилюку и в которой он является директором. Служебная информация АО "Укрзализныця" распространяется от имени ООО "АССЕН".

В 2019-2020 годах по инициативе Крилюка были закуплены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере экологии у посторонних организаций, однако информация об их актуальности и результативности отсутствует о чем свидетельствуют материалы служебной проверки.

Ущерб государству на 6,3 млн грн был нанесен и незаконной вырубкой лесов в Харьковской области, а также незаконной добычей гранита в принадлежащем железной дороге карьере на 850 млн грн. И это – не единственные нарушения, которые были допущены Крилюком за время его работы в "Укрзализныце".

Также стало известно, что 25 объектов повышенной опасности, не оборудованные системами раннего обнаружения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и оповещения населения. А значит, существует угроза жизни и здоровью населения, находящегося в зоне возможного поражения. "Укрзализныця" – это стратегический объект и отсутствие таких систем делает ее незащищенной, что недопустимо в условиях войны.

"Таким образом, Правление АО "Укрзализныця" не дает должной оценки кандидатурам при назначении на ответственные должности, проверки в отношении таких лиц не проводятся. У таких кандидатов усматривается прямое лоббирование личных интересов с целью получения высокого материального вознаграждения", – говорится в обращении депутатов.

Вопросы коррупции, кумовства и произвола в Укрзализныце уже неоднократно поднимало Межфракционное депутатское объединение. С перечнем проблем депутаты уже обращались к руководству государства, Кабинету министров, Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, СНБО.

"Крылюк, скрывая реальное негативное состояние экологической, техногенной безопасности и объемы засорения земель и территорий "Укрзализныци", нарушение природного законодательства, в сфере охраны и рационального использования земельных, водных ресурсов, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами и т.д., нанес ущерб "Укрзализныци" и государству в целом. В отношении должностных лиц ЦЭТБ и его руководителя Крылюка возбуждены уголовные производства №№12020100060001315, 12020100100002273", – говорится в обращении.

Все эти факты свидетельствуют, что Министерство инфраструктуры Украины не контролирует деятельность "Укрзализныци", которая не выполняет поручение МИУ и не соблюдает требования законодательства. Депутаты настаивают на том, что Крылюк должен быть немедленно уволен, а обстоятельства его назначения нуждаются в расследовании.