Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко ответил на упрек Офиса президента, что столичные власти не обеспечили медиков достаточным количеством специальных пропусков в транспорт на период локдауна.
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Об этом он рассказал в эфире телеканала Киев.
"Я предложил бы центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тысячу спецпропусков, которые они получили. Я считаю, что за эту 81 тысячу мы точно обеспечим всех медицинских работников", – заявил он.
Бондаренко посоветовал чиновникам перевести своих работников на дистанционную работу.
Локдаун в Киеве
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.
- Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
- Спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили 363 депутата Верховной Рады Украины.
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