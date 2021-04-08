Секретарь Киевсовета посоветовал центральной власти перевести своих работников на дистанционную работу.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко ответил на упрек Офиса президента, что столичные власти не обеспечили медиков достаточным количеством специальных пропусков в транспорт на период локдауна.

Читайте такжеДатчанин помыл грязное окно вагона "Укрзализныци" и стал звездой сети (фото)

Об этом он рассказал в эфире телеканала Киев.

"Я предложил бы центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тысячу спецпропусков, которые они получили. Я считаю, что за эту 81 тысячу мы точно обеспечим всех медицинских работников", – заявил он.

Бондаренко посоветовал чиновникам перевести своих работников на дистанционную работу.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.

Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили 363 депутата Верховной Рады Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская