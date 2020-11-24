По словам блогера, профсоюз железнодорожников апеллирует к соглашению, подписанному в августе, согласно которому до 1 октября должна была быть ликвидирована задолженность по зарплате 700 млн грн, повышены тарифные ставки и должностные оклады на 25% и многое другое.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины грозится подать на "Укрзализныцю" в суд за то, что железнодорожникам не повысили оклады и тарифные ставки, и причиной этого называют непрофессионализм предыдущего руководства перевозчика.

Об этом пишет для издания "Матрица Свободы" блогер Елена Прагина.

Как она сообщает, профсоюз железнодорожников апеллирует к соглашению, подписанному в августе, согласно которому до 1 октября должна была быть ликвидирована задолженность по зарплате 700 млн грн, повышены тарифные ставки и должностные оклады на 25% и многое другое.

"Подписывал ли это соглашение кто-то из команды Ивана Юрика... а может, Желько Марчека? В любом случае оба были лишь исполняющими обязанности и явно не планировали оставаться надолго. Как говорится, "Вот вам сделка, только отстаньте... все равно не мне ее выполнять", - отмечает она.

Даже в условиях убыточности "Укрзализныци" задолженность по зарплате сократилась наполовину и составляет 400 млн грн. Многим работникам вернули 5-дневная рабочая неделя, ведутся поиски финансирования для повышения должностных окладов и тарифов.

Второй аргумент, к которому прибег Профсоюз в своих угрозах "осудить" УЗ - это прибыльность компании в 2019. По мнению председателя Профсоюза Вадима Бубняка, "Укрзализныця" получила 3 млрд чистой прибыли, при этом сэкономив за 9 месяцев 1,5 млрд грн на оплату труда и 700 млн грн в невыполнении обязательств отраслевого соглашения.

"Причем здесь прибыль 2019 к экономии на зарплате 2020? Во-первых, прибыль 2019 - это громкие слова экс-председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который, озвучивая эту цифру, забыл добавить информацию о катастрофическом износе подвижного состава УЗ и потребности финансирования пассажироперевозок в размере десятков миллиардов гривень. Во-вторых, откуда нарисовалась цифра в 1,5 млрд грн экономии на зарплате, если долг на момент подписания соглашения был 700 млн грн? У железнодорожников есть выбор: получить сейчас все долги по зарплате и повышения окладов и остаться без работы, потому что без инвестиций в вагоны и локомотивы скоро будет не на чем ездить, или немного потерпеть, получить все долги и работать дальше с повышенными окладами. Хотя кому интересно, что Жмак - один из первых, кто всерьез взялся за ремонт парка и кардинальное обновление УЖД...", - пишет автор материала.

Как сообщает Елена Прагина, задача Владимира Жмака - "выдержать нападки расстроенных предыдущим руководством работников", реализовать стратегию по реформированию железнодорожного вокзала, вывести компании на уровень прибыльности и выплачивать "накопленные Кравцовым, Юриком и Марчеком долги по зарплате". Соглашение с профсоюзом постепенно выполняется, а заявления его председателя "похожи на пиар", отмечает она.

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Автор: УНИАН