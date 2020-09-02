В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе - августе текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% – до 52,5 тыс. единиц.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

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Спрос на новые автомобили

Отмечается, что в августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Также спрос на новые авто в Украине остыл и относительно июльского результата, динамика приобрела отрицательное значение - минус 17%.

Лучший результат на рынке

В последний месяц лета лучший результат на рынке вновь продемонстрировала марка Renault, 1334 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, что на 6% меньше, чем год назад.

На втором месте, как и в августе прошлого года, Toyota, только на этот раз спрос на автомобили этой японской марки уменьшился на 2%, до 1148 шт.

В то же время третью строчку рейтинга с 24% ростом уверенно заняла немецкая марка Volkswagen, которая годом ранее находилась на шестой позиции. За месяц 560 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Четвертым по популярности был Hyundai - 341 регистрация и минус 10% к августу 2019 года.

Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 56% Suzuki - 311 шт.

Лидеры августа

Также в ТОП-10 августа попали: Skoda - 294 шт. (-51%); Nissan - 281 шт. (-40%); Mitsubishi - 229 шт. (+23%); Peugeot - 221 шт. (+13%); Mazda - 220 шт. (-5%).

Бестселлером месяца стал Renault Duster, автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.

Хронология событий

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 45,5 тысячи единиц.

По данным ассоциации «Укравтопром», объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тыс. авто.

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Автор: Александр Куницкий