Как сообщили в пресс-службе КГГА, синоптики сегодня прогнозируют прирост снега до 15-20 см.

В понедельник, 8 февраля, Киев из-за снегопада сковали жуткие пробки.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.

Ситуация на Правом и Левом берегу столицы

Практически полностью «стоят» Воздухофлотский проспект и улица Вячеслава Черновола, проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана и Олександра Довженко, Чоколовский бульвар, проспект Валерия Лобановского, пр. Любомира Гузара, ул. Щусева, ул. Елены Телиги, ул. Семен Скляренко. Кроме того, традиционно в пробках застряли ул. Набережно-Рыбальская, ул. Набережно-Крещатицкая.

Затруднено движение и для тех, кто пытается приехать в Киев на общественном транспорте или на личном авто. Пробки есть почти на всех въездах в город: со стороны Бучи, в Софиевской Борщаговке, в Броварах и Борисполе.

На Левом берегу также значительные пробки. "Стоят" Дарницкое, Харьковское шоссе, проспект Соборности, проспект Николая Бажана, Броварской проспект.

Ситуация на мостах столицы

В пробках застряли Дарницкий мост, мост Патона, Пивничный и Русановский мосты. Затруднено движение на Пивденном мосту и мосту Метро.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, синоптики прогнозируют прирост снега до 15-20 см. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем -7... -10 градусов.

Кроме того, из-за сложных погодных условий ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

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Автор: Денис Прядко