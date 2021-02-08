В понедельник, 8 февраля, Киев из-за снегопада сковали жуткие пробки.
УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.
Ситуация на Правом и Левом берегу столицы
Практически полностью «стоят» Воздухофлотский проспект и улица Вячеслава Черновола, проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана и Олександра Довженко, Чоколовский бульвар, проспект Валерия Лобановского, пр. Любомира Гузара, ул. Щусева, ул. Елены Телиги, ул. Семен Скляренко. Кроме того, традиционно в пробках застряли ул. Набережно-Рыбальская, ул. Набережно-Крещатицкая.
Затруднено движение и для тех, кто пытается приехать в Киев на общественном транспорте или на личном авто. Пробки есть почти на всех въездах в город: со стороны Бучи, в Софиевской Борщаговке, в Броварах и Борисполе.
На Левом берегу также значительные пробки. "Стоят" Дарницкое, Харьковское шоссе, проспект Соборности, проспект Николая Бажана, Броварской проспект.
Ситуация на мостах столицы
В пробках застряли Дарницкий мост, мост Патона, Пивничный и Русановский мосты. Затруднено движение на Пивденном мосту и мосту Метро.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, синоптики прогнозируют прирост снега до 15-20 см. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах. Температура воздуха днем -7... -10 градусов.
Кроме того, из-за сложных погодных условий ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев.
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