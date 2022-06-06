Любой автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью купить запчасти для своего автомобиля. И тут возникает вопрос: где лучше покупать детали для машины? На рынке, на разборке, у официальных дилеров, в автомагазинах или в Интернете. Большинство из нас предпочитают не тратить свое время на поездки по городу в поисках нужной запчасти, а отдают предпочтение покупкам в интернет-магазине. Давайте рассмотрим плюсы и минусы этого способа.

Преимущества заказа деталей для авто в интернет-магазине:

1. Экономия времени. Спокойно выбирайте необходимые вам детали, сравнивайте цены других интернет-магазинов, без поездок и изнурительных походов по рынкам и магазинам в поиске необходимого. Изучите отзывы о продавце, а если не можете сделать выбор самостоятельно – обратитесь к менеджеру-консультанту.

2. Широкий ассортимент и выгодные цены. Стоимость товаров в интернет-магазине зачастую выгодно отличается от цены этих же деталей на офлайн-точках. В результате вы экономите не только время, но и денежные средства.

3. Качество товара. Хорошие интернет-магазины запчастей работают только с проверенными брендами и поставщиками, и готовы предоставить вам необходимые сертификаты качества.

4. Возможность выбрать способ доставки и оплаты товара. Вы можете оплатить товар: банковской картой, наличными при получении, электронными деньгами, заказать доставку транспортной компанией или курьерскую доставку.

Недостатки покупки в интернет-магазине:

1. Отсутствие возможности увидеть и потрогать товар перед покупкой. Поэтому всегда выясняйте у продавца, есть ли возможность обмена или возврата товара.

2. Регистрация на сайте. Необязательная, но желательная опция. Многие боятся оставлять личную информацию на сторонних ресурсах. Но это беспочвенные страхи. Регистрация на сайте необходима для того, чтобы вы могли контролировать процесс обработки и доставки заказа, просматривать историю покупок. При этом при регистрации не обязательно подписываться на рассылку новостей от интернет-магазина, если вы не хотите получать сообщения о новых акциях и другую полезную информацию.

3. Отсутствие возможности сразу получить товар. Если вам необходима деталь для машины здесь и сейчас, придется отказаться от покупок в интернет-магазине. Доставка (при наличии необходимой запчасти) занимает от одного до нескольких дней – в зависимости от того, в каком населенном пункте вы находитесь и откуда доставляется деталь.

В интернет-магазине "АТЛ" представлен широкий ассортимент автозапчастей для автомобилей различных марок с доставкой по Украине и удобными способами оплаты. Если вы не можете сделать выбор самостоятельно, оставьте заявку на сайте – менеджер поможет вам выбрать необходимые детали и оформить заказ.