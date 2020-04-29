В Украине разработали первый электрокар: детали проекта и характеристики (фото)

Презентация электромобиля должна состояться летом 2020 года.

Криворожская компания Murmuration Technology разрабатывает первый украинский электромобиль.

Ее руководитель Виталий Брызгалов на своей странице в Facebook рассекретил фото этого транспортного средства и рассказал главные подробности.

"Городской коммерческий электромобиль CoolOn! Длина 5000, ширина 1700, высота 2100. Грузовой отсек, не окончательный, может быть как открытым кузовом, или оборудован специальным оборудованием для уборки улиц, манипулятором, вышкой для ремонта. Машина будет иметь безопасный Литиевый аккумулятор LiFePO4 . 40кВт*час емкости хватит на 200км хода. Но аккумулятор может быть увеличен, или уменьшен за счет модульной конструкции", - отметил он.

Разработчик также рассказал, что в движение машину будет приводить электродвигатель, который они сами разработали и изготовили.

"Передний, или полный привод, от 30 до 80 кВт. Двигатель имеет довольно существенные отличия от тех, которые используются в других электрических машинах. Наш мотор, это модернизированный Вентильный Реактивный Мотор. Модернизация полностью лишила мотор известных недостатков: пульсации момента, и сложный инвертор. Сейчас это пожалуй самый надежный тип мотора. Он не содержит магнитов, не содержит "беличьей" клетки и имеет полностью пассивный ротор. Что дает существенные преимущества в надежности и в движении. А в два раза меньше меди, существенно снижает стоимость мотора", - отметил Виталий Брызгалов.

Он добавил, что существенные преимущества электрокару предоставляет абсолютно свободный холостой ход и прекрасный накат.

"Динамично управляемая рекуперация с контролируемой интенсивностью торможения (почти до отказа от механических тормозов). Электрическое торможение даже на нулевой скорости. И конечно же использование максимального количества украинских комплектующих и комплектующих собственного производства, - подытожил Виталий Брызгалов.

Отмечается, что презентация должна состояться летом 2020 года. CoolOn сосредоточится на корпоративных клиентах - логистических компаниях и службах доставки.