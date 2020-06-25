Дата возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Венгрией и Украиной еще не определена

На украинско-венгерской границе с 29 июня откроются все пункты пропуска.

Дата возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Венгрией и Украиной, приостановленного из-за пандемии, еще не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Читайте такжеВенгрия открывает все пункты пропуска на границе с Украиной: в МИД озвучили дату

"Что касается железнодорожного и воздушного передвижения, пока мы не можем сказать конкретной даты", - отметил Сийярто.

Вместе с тем он добавил, что на украинско-венгерской границе с 29 июня откроются все пункты пропуска.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram