Некоторые небольшие аэродромы сегодня дорого, сложно или вовсе невозможно подключить к общей электросети, поэтому новые солнечные зарядные станции позволят решить эту проблему.

Американский стартап Beam Global получил грант транспортного агентства округа Фресно в Калифорнии на разработку и испытания мобильной солнечной системы зарядки аккумуляторов электрических самолетов.

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Об этом сообщает портал N+1.

"Компания уже провела демонстрационные испытания модифицированной зарядной станции EV ARC, серийно выпускаемой для зарядки электромобилей. Новые солнечные зарядные станции для самолетов планируется использовать в небольших аэропортах и на аэродромах", - говорится в сообщении.

Некоторые небольшие аэродромы сегодня дорого, сложно или вовсе невозможно подключить к общей электросети. Это может быть связано как с удаленным расположением таких аэродромов, так и со сложностями в получении разрешительной документации на подключение. Предполагается, что новые солнечные зарядные станции позволят решить эту проблему. Для таких станций не нужно будет сооружать дополнительную инфраструктуру, а сами они могут быть перемещены в течение нескольких минут в любую удобную точку аэродрома.

История развития проекта

Демонстрационные испытания модифицированной зарядной станции EV ARC состоялись 29 октября 2020 года в муниципальном аэропорту Ридли в Калифорнии. Устройство использовалось для зарядки аккумуляторных батарей электрического самолета Pipistrel Alpha Electro. Четыре таких летательных аппарата приобрели калифорнийские города Ридли и Мендота в рамках проекта по развитию экологичного транспорта. Этот проект стартовал в 2016 году.

Зарядная станция EV ARC состоит из двух модулей: солнечной зарядной станции с системой слежение за движением солнца и аккумуляторной батареи. Первая используется для зарядки батареи, а вторая — для зарядки электросамолетов. Состоявшиеся демонстрационные испытания признаны успешными. Другие подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.

Что этому предшествовало

Словенский легкий двухместный электрический самолет Velis Electro компании Pipistrel успешно прошел сертификацию Европейского агентства авиационной безопасности.

Он стал первым в мире полностью электрическим самолетом, получившим сертификат типа.

Velis Electro выполнен на базе поршневого самолета Pipistrel Virus SW 121. Он имеет размах крыла 11 метров и взлетный вес 600 килограмм.

Самолет оснащен электромотором E-811 мощностью 58 киловатт, трехлопастным композитным воздушным винтом с фиксированным шагом и аккумуляторной батареей емкостью 25 киловатт-час.

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Автор: УНИАН