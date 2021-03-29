Ограничения скорости ввели минувшей осенью, чтобы уменьшить риски от управления автомобилем на скользкой дороге.

На семи улицах Киева с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта - на этих участках дорог будет разрешена скорость до 80 километров в час.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения будут сняты на таких улицах:

ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Что этому предшествовало

Ограничения скорости ввели минувшей осенью, чтобы уменьшить риски от управления автомобилем на скользкой дороге.

На Кольцевой дороге Киева до конца апреля частично ограничили движение из-за ремонта.

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Автор: Андрей Кибальный