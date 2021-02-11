Водителям советуют пользоваться специальными площадками для отстоя грузовых автомобилей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 9:00 11 февраля Служба автомобильных дорог в Львовской области ограничила движение грузового транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

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В частности движение ограничено на трассах государственного значения:

М-06 Киев-Чоп (Гамалеевка – Николаев);

М – 09 Тернополь-Львов-Рава-Русская;

М-10 Киев-Краковец;

М-11 Львов-Шегини;

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород;

Н-17 Львов-Радехов-Луцк;

Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква.

Водителям советуют пользоваться специальными площадками для отстоя грузовых автомобилей. Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно, сообщают в патрульной полиции.

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Автор: Мирослава Бзикадзе