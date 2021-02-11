В связи с неблагоприятными погодными условиями с 9:00 11 февраля Служба автомобильных дорог в Львовской области ограничила движение грузового транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
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В частности движение ограничено на трассах государственного значения:
М-06 Киев-Чоп (Гамалеевка – Николаев);
М – 09 Тернополь-Львов-Рава-Русская;
М-10 Киев-Краковец;
М-11 Львов-Шегини;
Н-13 Львов-Самбор-Ужгород;
Н-17 Львов-Радехов-Луцк;
Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква.
Водителям советуют пользоваться специальными площадками для отстоя грузовых автомобилей. Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно, сообщают в патрульной полиции.
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