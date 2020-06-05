В Днепропетровской области движение пригородного железнодорожного транспорта планируют возобновить с 8 июня

С расписанием движения пригородных поездов можно будет ознакомиться на сайте «Приднепровской железной дороги» с 7 июня.

В Днепропетровской области движение пригородного железнодорожного транспорта планируют частично возобновить с 8 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре регионального филиала «Приднепровской железной дороги» АО «Укрзализныця».

Согласно сообщению, железнодорожникам необходимо провести организационную работу по возобновлению пригородного сообщения, поэтому электрички запустят со следующего понедельника.

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«В связи со смягчением карантинных мер в Днепропетровской области возобновляется курсирование 79 пригородных поездов на основных направлениях пассажирских перевозок в пригородном сообщении. Во всех поездах, а также на вокзалах и станциях будут обязательными дезинфекционные мероприятия, неукоснительное соблюдение санитарных норм и стандартов. К посадке будут допускаться пассажиры, имеющие средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении пресс-центра.

Отмечается, что железнодорожникам необходимо провести организационную работу по возобновлению пригородного сообщения, поэтому электрички запустят со следующего понедельника.

С расписанием движения пригородных поездов можно будет ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Приднепровская железная дорога» с 7 июня.

В дальнейшем назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Днепропетровская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила возобновить движение пригородного железнодорожного транспорта в области с 5 июня.

Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця», которая обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, с 1 июня частично возобновила пригородное движение в Запорожской области, по Днепропетровской области решением региональной комиссии по ТЭБ и ЧС дата была отсрочена.

Справка УНИАН. В 2019 году пригородными поездами по Днепропетровской области перевезено более 9,7 млн пассажиров. Ежедневно в рейс выходили около 120 поездов, которые в среднем перевозили 26,5 тыс. Пассажиров.

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