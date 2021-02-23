Ранее планировалось, что объект сдадут в 2022 году.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков надеется, что уже в этом году будет завершено строительство моста в Запорожье.

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"У нас есть амбиция всё-таки в этом году завершить строительство этого моста. Вообще контракт на четыре года подписан. Есть внутренняя договоренность с подрядчиком, есть предварительный план завершить в марте 2022 года, но попробуем завершить весь объект в этом году", - сказал он.

Также он добавил, что уже в этом году планируется начать строительство моста в Кременчуге.

Что этому предшествовало

С марта прошлого года в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого среди прочего ремонтируются и строятся дороги по всей стране.

3 марта 2020 года "Укравтодор" подписал договор с победителем тендера, турецкой компанией Onur, которая будет достраивать мост через Днепр в Запорожье почти за 12 миллиардов гривень.

Согласно проекту, длина магистрали - 9100 м, которая состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году.

Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года.

Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла.

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Автор: Дмитрий Шварц