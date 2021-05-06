Благоприятное влияние на объемы перевозок оказывает продолжающийся рост мировой торговли.

Мировые авиакомпании в марте 2021 года увеличили перевозку грузов до исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

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По сравнению с мартом 2019 года показатель вырос на 4,4% (сравнение с 2020 годом не проводилось из-за начавшейся пандемии COVID-19, - ред.). По сравнению с февралем 2021 года рост грузовых авиаперевозок составил 0,4%.

Благоприятное влияние на объемы перевозок оказывает продолжающийся рост мировой торговли. Так, в феврале он увеличился по итогам девятого месяца подряд — на 0,3%. Такого длительного беспрерывного роста не происходило более двух десятилетий, отметили в IATA.

Больше всего выросли грузовые авиаперевозки в Африке (+24,6%), Северной Америке (+14,5%), на Ближнем Востоке (+9,2%). В Европе рост составил 0,7%.

В то же время авиакомпании Латинской Америки снизили грузоперевозки на 23,6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сокращение составило 0,3%.

Что такое IATA

IATA - Международная ассоциация воздушного транспорта, которая представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.

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Автор: Елена Коваленко