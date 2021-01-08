С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме.

В Киеве в период действия усиленных карантинный ограничений на некоторых станциях метро могут вводить ограничения на вход пассажиров.

Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

"С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдение карантинных мер", - говорится в сообщении.

Усиление карантина в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно.

В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

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Также запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме тех, что продают пищевые продукты, лекарства, средства гигиены, бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветпрепараты, корма, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Кроме того, разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, работа АЗС, СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Продолжит работать общественный транспорт.

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Автор: Светлана Закелова