Министр инфраструктуры Александр Кубраков считает одним из приоритетов на должности главы ведомства восстановление портовой инфраструктуры и обновление основных фондов. Кроме того, он также намерен решить проблему с монополизацией услуг по выдаче загранпаспортов морякам.

Об этом Кубраков заявил, выступая перед народными депутатами в четверг перед голосованием за его кандидатуру на должность министра.

«Среди приоритетов морского и речного транспорта это прежде всего восстановление портов. Ведь здесь так же, как и в Укрзализныце, уровень износа основных фондов достигает 80-90%. Государство не может не обращать внимания на эту проблему. Я понимаю, что был период, когда 90% дивидендов АМПУ забиралось в бюджет и это было нормально. Но началась война и мы уже теряем критическую инфраструктуру, поэтому это тоже часть этих средств должна направляться на обновление портов», - заявил Кубраков.

Второй приоритет, по словам министра - это проведение концессионных конкурсов для привлечения инвесторов в морские порты Украины. «Эту практику будем продолжать, я понимаю, что к этому есть доверие, это прозрачный механизм привлечения инвесторов», - заявил министр.

Он также добавил, что важным приоритетом является проблема выдачи паспортов нашим морякам. «Я понимаю, что эта проблема срочно должна быть решена. Этот рынок надо сделать цивилизованным. Есть хороший пример, как у нас когда-то в стране получали загранпаспорта, сервис был такой не совсем хороший со стороны государства. Но в один год это все поменялось и все сейчас забыли проблему. Сейчас есть ГП «Паспорт-сервис» и можно пойти и в любом уголке страны получить нормальный паспорт, по нормальной процедуре, заплатив все сборы официально в банковском отделении», - сказал Кубраков.

Отвечая на вопросы народных депутатов об этой проблеме, министр подчеркнул, что его ориентир - десятки компаний, которые должны предоставлять такие услуги морякам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко