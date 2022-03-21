В период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница будет запрещен.

Из-за введения в Киеве усиленного комендантского часа с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

"Так, в период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее до комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности", – предупреждают в "Укрзализныце".

Также отмечается, что на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин-Дарница. Пригородные поезда будут курсировать прежде всего для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников.

Как сообщал УНИАН, для повышения безопасности в столице и Киевской области в понедельник, 21 марта, вводят комендантский час. Начнется она сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта.

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