Сколько можно не менять масло в двигателе и что будет, если не менять масло – читайте на УНИАН.

Все обладатели автомобилей обязаны знать, как часто нужно менять масло в машине и сколько можно не менять масло в двигателе и коробке транспортного средства. Лучшие советы на тему частоты замены автомобильного масла собрали в материале.

Как часто менять масло в двигателе

В легковых автомобилях производители советуют проводить замену масла в двигателе ĸaждыe 10-15 тыcяч километров пробега. При этом, не зависимо от пройденного автомобилем расстояния, масло необходимо менять минимум раз на год, даже если машина вообще не использовалась. Также сейчас ответ на вопрос о том, как часто нужно менять масло в машине, четко пpoпиcaн в сepвиcныx ĸнижĸax и инcтpyĸцияx ĸ каждому aвтoмoбилю. Частота замены масла в двигателе напрямую зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля водителем.

Что будет если не часто менять масло в двигателе

Чтобы узнать, что пора менять масло в двигателе, нужно обратить внимание на определенные признаки и изменения в работе автомобиля. Если не менять масло 2 года, то оно начнет плохо отводить тепло и двигатель будет перегреваться, сильно упадет уровень защиты металла от коррозии и продукты сгорания топлива будут собираться в двигателе, что в итоге приведет к его поломке и необходимости капремонта.

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Как часто нужно менять масло в коробке

Чтобы точно знать, как часто менять масло в АКПП, нужно принимать во внимание несколько факторов: как часто машина подвергается серьезным нагрузкам, какие условия ее эксплуатации, а также возраст самого автомобиля.

В общем рекомендуется менять масло в коробке машины каждые 100 000 км пробега или каждые семь лет. Если же автомобиль часто ездит в городских условиях, то менять масло в коробке нужно каждые 60 000 - 70 000 км пробега.

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