В перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, внесены бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Кабинет министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Согласно тексту документа в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, внесены бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Отмечается, что декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо будет осуществляться сетями АЗС в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения новой цены.

Что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.

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Автор: Игорь Орел