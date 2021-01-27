Отмечается, что эти компании нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

Кабинет министров сегодня, 27 января, рассмотрит распоряжение о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности применения специальных экономических санкций относительно 13 российских авиакомпаний, которые предусматривают полный запрет на транзит ими ресурсов, полеты и перевозки территорией Украины на 3 года.

Читайте такжеГлава обанкротившихся "Южных авиалиний" в нарушение санкций ремонтирует самолеты в Украине – расследованиеСоответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в перечне вопросов к рассмотрению на сегодняшнем заседании.

В частности, речь идет о следующих авиакомпаниях: "Вологодское авиационное предприятие", "Красавиа", "Комиавиатранс", "Авиакомпания Азимут", "Авиакомпания "Ираэро", "Авиасервис", "Авиакомпания "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственная компания "223 летный отряд" Министерства обороны РФ, "Авиакомпания "Победа", "Авиационные технологии инвестиции сервис", федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", "Авиакомпания "Симаргл".

Отмечается, что эти компании нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

Кабмин также рассмотрит вопрос применения санкций, предусматривающих полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, относительно сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Компания ранее уже была внесена в санкционные списки Украины, в отношении ее были применены: блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины.

В случае одобрения распоряжения, Совет нацбезопасности в месячный срок должен рассмотреть вопрос применения санкций.

Что этому предшествовало

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в 2020 году судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов используются для осуществления полетов во временно оккупированный Крым.

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Автор: Павел Степанец