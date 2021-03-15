В украинские воды парусник прибыл после кругосветного путешествия.

Сегодня в Одесский морской порт прибыла уникальная парусная яхта SY Joseph Conrad, которой более 100 лет.

Читайте такжеСкоро в Украине построят первый концессионный автобан - ШмыгальКак сообщили в пресс-службе порта, в воскресенье в акваторию порта зашла парусная суперъяхта Joseph Conrad (флаг Marshall Islands).

Отмечается, что это судно 1916 года постройки, его длина - 37 метров.

В украинские воды стальной парусник прибыл из Хорватии. Перед этим он побывал в портах Греции и Португалии, до них - в Кубе, которая стала конечной точкой кругосветного путешествия SY Joseph Conrad.

Судно завели в Новую гавань и ошвартовали у причала №17 морского вокзала лоцман Игорь Бойко и лоцман-стажер Александр Кузнецов. На борту яхты находятся 5 членов экипажа.

«Первыми на борт яхты поднялись сотрудники санитарно-карантинного отдела Одесского порта, которым капитан предъявил медико-санитарную декларацию. После этого врач-эпидемиолог провела температурный скрининг членов экипажа, яхтсмены заполнили опросные листы. Завтра экипаж сдаст ПЦР-тесты», - говорится в сообщении.

Разрешение на восхождение на берег яхтсмены получат после выполнения всех карантинных предостережений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

По имеющейся информации, суперъяхта, которой исполнилось 105 лет, зашла в Украину для решения вопроса очередной реновации. На какой из судовых верфей ее будут ремонтировать, пока неизвестно. Это зависит от результатов переговоров между судовладельцем и представителями верфи.

«Скорее всего, из Одессы яхта отправится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота», - рассказали в порту.

В пресс-службе добавили, что Joseph Conrad (Джозеф Конрад, при рождении Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924) - английский писатель польского происхождения, уроженец Украины. Он считается одним из величайших английских прозаиков. Его произведения оказали большое влияние на творчество многих классиков литературы, среди которых Эрнест Хемингуэй, Грэм Грин, Уильям Берроуз и др. Конрад - автор романов и рассказов на морскую тематику. При их написании автор использовал собственный опыт плавания в британском торговом флоте.

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Автор: Лариса Козовая