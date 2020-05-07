Катар рассмотрит реализацию ряда инвестпроектов в украинскую инфраструктуру – Кулеба

Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и прочее.

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

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"Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и прочее", - сообщила пресс-служба МИД.

Также стороны обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Кулеба заверил, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции. "Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, учитывая свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в мае с катарской компанией QTerminal должны быть подписаны контракты на концессию морского порта «Ольвия» в Николаевской области.

По данным МИД, в соответствии с условиями концессионного соглашения катарская компания на протяжении 5 лет должна инвестировать 3,4 млрд грн в развитие украинского порта и его инфраструктуры.