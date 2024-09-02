Госаудитслужба не может контролировать качество строительства из-за коммерческой тайны, - Басалаева

База данных цен на дорожные работы, которую поддерживает государственное научное учреждение, основывается на коммерческих предложениях, которые невозможно проверить и проанализировать, отмечают в ГАСУ.

Детали показателей стоимости строительства и ремонта дорог должны быть открыты общественности.

Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева. Чтобы усовершенствовать и сделать прозрачной эту систему, по инициативе ГАСУ в конце 2023 года в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры была создана соответствующая рабочая группа.

"Позиция Государственной аудиторской службы неизменна: укрупненные показатели стоимости должны быть расшифрованы и открыты для общественности. А также контролирующим органам должны предоставляться все документы, подтверждающие выполнение работ, рассчитанных на основании УПС", – отметила Басалаева.

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Она отметила, что после реформы дорожного строительства, проведенной в 2022 году, дороги строятся быстрее. Но проконтролировать качество работ стало труднее.

Это связано с укрупнением показателей стоимости (УПС), которые объединяют несколько видов работ без расшифровки, какой техникой, материалами и трудовыми ресурсами они выполняются. Все эти детали отнесены к коммерческой тайне. И это позволяет заказчикам и подрядчикам не предоставлять подтверждающих документов, касающихся технологий строительства.

"Сегодня строительные работы пытаются вести быстро, но они со "многими неизвестными"… Коммерческая тайна закрывает аудиторам доступ к проверке любых документов. Ведь в нормативных положениях, на базе которых начали применяться УПС, содержится формулировка: "любые подтверждающие документы и расчеты не предоставляются", - отмечает Басалаева.

В то же время, норму прибыли в строительстве привязали к стоимости стройматериалов. И по мнению ГАСУ, подрядчик может завышать цену на них, закладывая себе большую прибыль.

При этом база данных цен на дорожные работы, которую поддерживает государственное научное учреждение, основывается на коммерческих предложениях, которые невозможно проверить и проанализировать. И поэтому также возможно завышение цен со стороны строительных компаний.

ГАСУ пришла к таким выводам, проведя аудит "Укравтодора" и ревизию региональных подразделений Агентства в прошлом году.

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