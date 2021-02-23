Груз, принадлежащий компании-трейдеру из ОАЭ, ехал транзитом через Украину в Турцию для покупателя из Великобритании.

Украина вновь оказалась в эпицентре международного скандала: как сообщают "Українськи новини", Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении действий одесских таможенников и налоговиков. Они, превысив служебные полномочия, заблокировали транзит через территорию Украины полутора тысяч тонн семечки подсолнуха стоимостью свыше полумиллиона долларов.

Груз, принадлежащий компании-трейдеру из Объединенных Арабских Эмиратов SSA Agri DMCC, ехал транзитом через Украину в Турцию для покупателя из Великобритании. В Одессе таможенники и налоговики сначала приостановили оформление транзита груза, потом ночью вывезли грузовиками сотни тонн семечки, а после этого легализовали свои действия в Шевченковском суде Киева, который признал груз «вещдоком». Перед этим другой суд отказал таможенникам и фискалам в такой «помощи» — судья не счел их аргументы убедительными, а сами чиновники не смогли пояснить судье, каким образом сотни тонн семечки на таможенном складе могут хранить на себе следы преступления, как того требует закон.

«Буквально свежайший скандал, который явно не в лучшем свете презентует транзитные возможности Украины: международный зернотрейдер вынужден был обращаться к украинскому бизнес-омбудсмену и в Европейскую Бизнес Ассоциацию с просьбой спасти ее транзитный груз от незаконного самоуправства одесских таможенников и налоговиков. Уже третий месяц компания из АОЭ пытается буквально отбить в украинских судах захваченный у нее одесскими таможенниками груз», — пишут авторы материала, в котором проанализирована украинская таможенная практика и ее негативное влияние на репутацию Украины как страны-транзитера.

Украину все чаще объезжают по альтернативным маршрутам: по итогам 2020 года именно транзит стал самым провальным направлением на украинском транспорте — «минус» 9,1% от показателей 2019 года. А доля транзитных грузов едва превышает 6%, хотя пятью годами ранее она достигала 30%.

Авторы приводят слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который признает снижение транзитного потока, но в качестве причины указывает снижение международных грузовых потоков и экономической активности из-за пандемии. В противовес его словам журналисты приводят красноречивые данные о росте международной торговли, в том числе рекордном взлете товарооборота между Китаем и ЕС до 600 млрд евро, и измеряемый двузначными цифрами рост грузоперевозок по «шелковому пути», на котором и находится Украина.

Значит, в исчезновении Украины с мировых транзитных карт виновен отнюдь не кризис, а практика, в данном случае, одесских таможенников и фискалов, которые провели яркую «презентацию уникального транзитного потенциала Украины» для бизнесменов из ОАЭ и Великобритании.

Адвокат Денис Киценко, партнер международной юридической фирмы Eterna Law обращает внимание, что таможенники, фискалы, прокурор и Шевченковский районный суд Киева допустили целую череду вопиющих грубых нарушений, которые заблокировали транзитный груз международных компаний-трейдеров. Среди наиболее очевидных адвокат назвал проведение обыска в ночное время, прокурор пропустил срок обращения о наложении ареста, Шевченковский суд пропустил срок принятия решения о наложении ареста. «Но самое интересное, что компания-владелец груза SSA Agri DMCC, ее должностные лица или другие сотрудники не фигурируют в уголовном деле № 32020100110000063, а их ни разу даже не вызывали на допрос к следователю. С высокой вероятностью это может свидетельствовать о том, что конечная цель этой сомнительной спецоперации таможенников и фискалов — отнюдь не поиск истины, а возможно незаконное завладение полутора тысячами тонн подсолнуховой семечки на полмиллиона долларов», — рассказал адвокат об особенностях украинского бизнес-климата и правоприменения.

«Ручное», а часто откровенно противозаконное, вмешательство представителей таможни в деятельность международных транзитных операторов, создает огромные коррупционные риски. Любому транзитеру куда проще провезти свой товар через Турцию, Румынию, Польшу или Беларусь, где для транзита созданы буквально тепличные условия, а не уплачивать коррупционную ренту в Украине, которая даже не может похвалиться качественной развитой транспортной инфраструктурой», — рассказали журналисты.

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Автор: УНИАН