Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основание для личного присутствия в Финляндии.

Сегодня, 10 июля, в Финляндии вступили в силу новые ограничения поездок россиян в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии, меры по ужесточению касаются деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме того, у граждан РФ должны быть веские причины для личных поездок по делам.

Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основание для личного присутствия в Финляндии.

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Студенты, приезжающие в Финляндию из России, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, или к обучению, завершенному в рамках степени (например, обучение по обмену).

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В сентябре 2022 года Финляндия вдвое уменьшила ежесуточное число заявок на визы от россиян - с 1000 до 500. В 2022 году из России в Финляндию эмигрировали 6003 человека.

29 сентября 2022 года правительство Финляндии заявило о закрытии въезда для граждан России как по туристическим, так и по шенгенскими визам.

28 июня 2023 года Финляндия заявила о намерении продлить ограничения на въезд в страну россиян.

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