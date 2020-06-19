Уже в ближайшее время: в Украине может появиться доступная растаможка для "евроблях"

Собрано необходимое количество подписей для регистрации соответствующего законопроекта.

В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект относительно доступного растаможка автомобилей из єврономерами.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на страницу "Автоевросила" в Facebook.

В сообщении говорится, что представителям "Автоевросилы" удалось собрать необходимые 18 подписей для того, чтобы соответствующий комплексный законопроект был на рассмотрении и голосовании комитета и ВР.

Соответствующий законопроект содержит:

- полная отмена акцизного налога при импорте транспортных средств с 2021 года. Для ветеранов АТО, инвалидов - уже в этом году;

- уменьшение требований экологического стандарта двигателя с Евро5 (2010 год) до Евро2 (1998 год) для грузовых транспортных средств, бусов;

- отмена уплаты НДС при импорте транспортных средств для ветеранов АТО, которые получили боевые награды;

- решение вопроса нахождения на территории Украины 750 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией – предоставление возможности в течение 180 дней с момента принятия Закона таможенного оформления таких транспортных средств без уплаты штрафа за нарушение таможенных правил, при условии уплаты взноса 8500 гривен. Пополнит Госбюджет минимум на 17 миллиардов гривен;

- обязательное введение технического осмотра в Украине на выполнение Директив Европейского союза для авто Евро 4 и менее;

- изменение формы начисления и увеличения транспортного налога. Добавляем дорогие яхты. Будет служить поддержку бюджетов органов местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде уже зарегистрировали два законопроекта о доступной растаможке авто на еврономерах. Однако их до сих пор не рассмотрели.

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