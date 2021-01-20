Штраф будет выписан в случае, если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль на территорию Украины.

В Украине полиция начала на месте выписывать штрафы водителям авто на еврономерах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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За что штрафуют

Как говорится в сюжете, штраф будет выписан в случае, если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль на территорию Украины.

Отмечается, что в случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф в размере 8,5 тысяч гривен.

Если нарушитель попадется во второй раз — наказание будет уже 17 тысяч гривень с изъятием водительского удостоверения.

Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области. Там копы получили доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.

Патрульная полиция изучает, как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну. В полиции убеждены, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Хронология событий

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

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Автор: УНИАН