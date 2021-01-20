В Украине полиция начала на месте выписывать штрафы водителям авто на еврономерах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Читайте такжеВ Харькове владельцы «евроблях» устроили акцию протеста (фото)
За что штрафуют
Как говорится в сюжете, штраф будет выписан в случае, если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль на территорию Украины.
Отмечается, что в случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф в размере 8,5 тысяч гривен.
Если нарушитель попадется во второй раз — наказание будет уже 17 тысяч гривень с изъятием водительского удостоверения.
Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области. Там копы получили доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.
Патрульная полиция изучает, как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну. В полиции убеждены, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.
Хронология событий
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram