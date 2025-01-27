По словам Водовиза, "Укрзализныця" имеет пути снижения расходов, ведь сейчас финансирует неэффективные предприятия в своем составе.

Украинский бизнес из-за войны имеет многочисленные проблемы, и может планировать свою деятельность только на несколько недель вперед. Основная цель промышленности - выжить, сохранить коллективы и остаться на плаву. В этой ситуации намерение Укрзализныци повысить тариф на грузовые перевозки на 37% приведет к большим убыткам и закрытию предприятий. Об этом рассказал руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз в эфире телеканала "Прямой".

"Тарифы сейчас растут везде - и на передачу электроэнергии, и на поставку воды, и на транспортировку газа. Государственные монополии поднимают тарифы, чтобы полностью переложить свои растущие расходы на плечи потребителей. Но бизнес, который производит продукцию и предоставляет услуги по рыночным ценам, является именно тем, кто платит налоги, и именно из налогов мы можем финансировать оборону. Поэтому государство должно сделать выбор. Если государство готово к тому, что бизнес будет закрываться и налогов будет все меньше, - поднимайте тарифы дальше. Тогда государство не получит денег на противодействие агрессии, ведь налоги - это по сути единственный источник финансирования Сил Обороны", - подчеркнул Водовиз.

Он сообщил, что сейчас некоторые предприятия Метинвеста уже остановились, и ситуация значительно ухудшится в случае подорожания логистики. Зато Укрзализныця имеет пути снижения расходов, ведь сейчас финансирует неэффективные предприятия в своем составе.

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"У нас стоит сейчас Ингулецкий ГОК, 3 тысячи человек без работы. Остановились ремонтные предприятия. Поэтому мы приходим к Укрзализныце и объясняем, что не имеем финансового запаса. Повышайте у себя производительность труда, закрывайте неэффективные предприятия. А там много неэффективного, и это хорошее время реформировать Укрзализныцю и сделать ее конкурентоспособной. Но реакции нет. Ситуация сейчас такова, что государственные монополии, как вот Укрзализныця, чувствуют себя в комфорте. У нас убытки три года, в УЗ прибыли. Так, в 2023 году было 5 миллиардов гривень", - подчеркнул Водовиз.

Как известно, Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал повышение грузовых тарифов на 37%. Сейчас проект находится на рассмотрении в Министерстве развития громад и территорий Украины. При этом за 3 квартала 2024 года УЗ получила 1,7 млрд грн чистой прибыли - это, по мнению экспертов рынка, позволяет компании удержать тариф на грузы на текущем уровне.

Бизнес-ассоциации, в том числе международные торговые палаты, раскритиковали повышение тарифов и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. А в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили об угрозе закрытия завода и увольнении 20 тыс. работников.